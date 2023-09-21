Украинские защитники испытывают на поле боя беспилотный робот Ironclad

Беспилотный робот Ironclad. Фото: t.me/zedigital

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские защитники активно испытывают на поле боя беспилотный робот Ironclad. При этом он указал, что благодаря роботу, ВСУ атакуют противника, выполняют разведывательные задачи и обеспечивают войска поддержкой огнем.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

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Министр рассказал, что Ironclad — это автоматизированная система, разработанная для поддержки военных действий на передовой. Её создали украинские специалисты из Roboneers с целью преобразования подхода к ведению боевых действий и минимизации рисков для жизни военнослужащих.

Примечательно, что этот робот способен разгоняться до 20 км/ч, оснащён тепловизионной оптикой и боевой установкой Шабля М2. Его броня защищает от огня стрелкового вооружения.

Управление Ironclad осуществляется на расстоянии, что обеспечивает безопасность для оператора.

Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украины по территории РФ.

Также мы писали, что украинские инженеры создали беспилотник MARA. Он может работать на малых высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. В один рюкзак можно поместить два дрона со станцией управления и антенной.