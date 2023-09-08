Українські захисники ефективно знищили ворожу техніку: відео

Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот

Українські війська продовжують активно ліквідувати окупантів та знищувати ворожу техніку. Так стало відомо, що артилеристи підірвали військову техніку росіян.

Про це повідомляє СтратКом.

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У повідомленні йдеться, що аеророзвідка 3-ї окремої штурмової бригади та бійці 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича знищили ворожу техніку ворога.

"Завдяки злагодженим діям аеророзвідки 3-ї окремої штурмової бригади та бійців 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича було ліквідовано ворожу техніку", — йдеться у повідомленні.

На вказаному відео видно, що стоять кілька одиниць техніки окупантів. На наступному кадрі видно дим над танками, а згодом вони спалахують і стовп полум'я високий.

Нагадаємо, що Сили спеціальних операцій професійно ліквідували російську гаубицю калібру 122 мм Д-30. Перед цим українські воїни провели аеророзвідку, де виявили ворожу мету.