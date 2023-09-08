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Украинские защитники эффектно уничтожили вражескую технику: видео

8 сентября 2023 13:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинские защитники эффектно уничтожили вражескую технику: видео
Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские войска продолжают активно ликвидировать оккупантов и уничтожать вражескую технику. Так, стало известно, что артиллеристы подорвали военную технику россиян.

Об этом сообщает СтратКом.

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В сообщении говорится, что аэроразведка 3-ей отдельной штурмовой бригады и бойцы 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича уничтожили вражескую технику врага.

"Благодаря слаженным действиям аэроразведки 3-й отдельной штурмовой бригады и бойцов 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича была ликвидирована вражеская техника", — говорится в сообщении.

На указанном видео видно, что стоит несколько единиц техники оккупантов. На следующем кадре виден дым над танками, а впоследствии они загораются и столб пламени высокий.

Напомним, что Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122 мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили вражескую цель.

 

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