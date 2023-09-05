Силы специальных операций отминусовали Д-30 россиян: впечатляющее видео
Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122 мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили вражескую цель.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Уничтожение российской техники
В ведомстве рассказали, что во время проведения аэроразведки операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии.
"В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена", — говорится в сообщении.
На видео видно, как бойцы готовятся к применению БПАК и моменту поражения гаубицы противника.
Что известно о гаубице Д-30
Д-30 — прицепная гаубица калибра 122-мм, созданная в Советском Союзе в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение СССР сначала 1960-х.
Относится к числу самых массовых артиллерийских систем послевоенного периода. В народе носит прозвище "Лягушка"
Гаубица Д-30 предназначена для выполнения следующих основных задач:
- уничтожение и подавление живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках),
- уничтожение и подавление огневых средств пехоты противника,
- разрушение дерево-земляных огневых точек (ДЗОТов) и других сооружений полевого типа
- создание проходов в минных полях и проволочных заграждениях,
- борьба с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника.
Напомним, подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики продолжают терять важную военную технику для введения войны.
Также генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.