Силы специальных операций отминусовали Д-30 россиян: впечатляющее видео

Украинцы бойцы готовятся к удару по российской Д-30. Фото: скриншот

Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122 мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили вражескую цель.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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В ведомстве рассказали, что во время проведения аэроразведки операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии.

"В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена", — говорится в сообщении.

На видео видно, как бойцы готовятся к применению БПАК и моменту поражения гаубицы противника.

Что известно о гаубице Д-30

Д-30 — прицепная гаубица калибра 122-мм, созданная в Советском Союзе в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение СССР сначала 1960-х.

Относится к числу самых массовых артиллерийских систем послевоенного периода. В народе носит прозвище "Лягушка"

Гаубица Д-30 предназначена для выполнения следующих основных задач:

уничтожение и подавление живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках),

уничтожение и подавление огневых средств пехоты противника,

разрушение дерево-земляных огневых точек (ДЗОТов) и других сооружений полевого типа

создание проходов в минных полях и проволочных заграждениях,

борьба с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника.

Напомним, подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики продолжают терять важную военную технику для введения войны.

Также генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.