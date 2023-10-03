Українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк
Збройні сили України щодня героїчно борються із противником. Так, українські воїни показали, як ефектно виявили та знищили російський танк.
Про це повідомляє СтратКом.
Знищення російської військової техніки
У повідомленні зазначається, що воїни 128-ої окремої бригади територіальної оборони виявили та знищили ворожий БМП.
На відео видно, як спочатку палахкотить російський танк. Потім українські аеророзвідники перевірили координати та подивилися через тепловізор, чи потрапили вони в ціль.
"Горить, палає техніка ворожа", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спочатку воїни провели повітряну розвідку, а потім завдали точного удару.
Крім того, Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.