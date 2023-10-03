Українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк

Знищення російського танка. Фото: скриншот

Збройні сили України щодня героїчно борються із противником. Так, українські воїни показали, як ефектно виявили та знищили російський танк.

Про це повідомляє СтратКом.

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У повідомленні зазначається, що воїни 128-ої окремої бригади територіальної оборони виявили та знищили ворожий БМП.

На відео видно, як спочатку палахкотить російський танк. Потім українські аеророзвідники перевірили координати та подивилися через тепловізор, чи потрапили вони в ціль.

"Горить, палає техніка ворожа", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спочатку воїни провели повітряну розвідку, а потім завдали точного удару.

Крім того, Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.