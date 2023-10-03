Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк arrow

Українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк

3 жовтня 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські воїни показали, як ефектно знищили ворожий танк
Знищення російського танка. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України щодня героїчно борються із противником. Так, українські воїни показали, як ефектно виявили та знищили російський танк.

Про це повідомляє СтратКом.

Читайте також:

Знищення російської військової техніки

У повідомленні зазначається, що воїни 128-ої окремої бригади територіальної оборони виявили та знищили ворожий БМП.

На відео видно, як спочатку палахкотить російський танк. Потім українські аеророзвідники перевірили координати та подивилися через тепловізор, чи потрапили вони в ціль.

"Горить, палає техніка ворожа", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили спецоперацій професійно знищили російські БМП та вантажівки на Запорізькому напрямку. Спочатку воїни провели повітряну розвідку, а потім завдали точного удару.

Крім того, Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз