В Запорожской области Силы спецопераций поразительно уничтожили БМП и грузовики врага: видео

Пылают уничтоженные БМП оккупантов. Фото: скриншот

Силы спецопераций профессионально уничтожили российские БМП и грузовики на Запорожском направлении. Сначала воины провели воздушную разведку, а затем нанесли точный удар.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На Запорожском направлении Силы спецопераций выиграли в прятки у врага", — написал Федоров.

Как известно, оккупанты пытались скрыться в лесополосе, однако с помощью БпЛА бойцы обнаружили месторасположение врага и передали информацию артиллеристам, а артиллерия в свою очередь, метко "нашла" россиян и нанесла мощный удар.

В результате россияне потеряли пять БМП, два грузовика и полевой склад.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.

Кроме того, Сырский поделился видео, где артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал состав БК оккупантов на Бахмутском направлении.