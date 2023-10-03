Украинские воины показали, как эффектно уничтожили вражеский танк

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины каждый день героически борются с противником. Так, украинские воины показали, как эффектно обнаружили и уничтожили российский танк.

Об этом сообщает СтратКом.

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В сообщении указывается, что воины 128-ой отдельной бригады территориальной обороны обнаружили и уничтожили вражеский БМП.

На видео видно, как вначале полыхает российский танк. Потом украинские аэроразведчики проверили координаты и посмотрели через тепловизор, попали ли они в цель.

"Горит, полыхает техника вражеская", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы спецопераций профессионально уничтожили российские БМП и грузовики на Запорожском направлении. Сначала воины провели воздушную разведку, а затем нанесли точный удар.

Кроме того, Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.