Українські розвідники знищили дорогу релейну станцію ворога
Українські військові з Головного управління розвідки Міноборони, співпрацюючи з представниками СЗГ та спецназом ім. Івана Богуна знищили дорогу одиницю російської техніки. Захисники виявили та знешкодили російську радіостанцію 48Я6-К1 "підліт".
Про це повідомляє ГУР.
Знищення російської техніки
Повідомляється, що цей технічний засіб застосовується супротивником для детектування повітряних об'єктів на низькому рівні висоти.
Локалізація події відбулася поряд із поселенням Червона галявина у Шебекінському районі, що примикає до кордону, у Білгородській області.
Також у повідомленні зазначається, що операція призвела до виведення з ладу вказаної станції, а також противник втратив частину свого особового складу.
Нагадуємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.
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