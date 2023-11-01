Українські розвідники знищили дорогу релейну станцію ворога

Релейна станція 48Я6-К1 "Підліт". Фото: росЗМІ

Українські військові з Головного управління розвідки Міноборони, співпрацюючи з представниками СЗГ та спецназом ім. Івана Богуна знищили дорогу одиницю російської техніки. Захисники виявили та знешкодили російську радіостанцію 48Я6-К1 "підліт".

Про це повідомляє ГУР.

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Повідомляється, що цей технічний засіб застосовується супротивником для детектування повітряних об'єктів на низькому рівні висоти.

Локалізація події відбулася поряд із поселенням Червона галявина у Шебекінському районі, що примикає до кордону, у Білгородській області.

Також у повідомленні зазначається, що операція призвела до виведення з ладу вказаної станції, а також противник втратив частину свого особового складу.

Нагадуємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.