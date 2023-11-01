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Украинские разведчики уничтожили дорогую релейную станцию врага

1 ноября 2023 13:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинские разведчики уничтожили дорогую релейную станцию врага
Релейная станция 48Я6-К1 "Подлет". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные из Главного управления разведки Минобороны, сотрудничая с представителями ССО и спецназом им. Ивана Богуна уничтожили дорогостоящую единицу российской техники. Защитники  обнаружили и обезвредили российскую радиостанцию 48Я6-К1 "подлет".

Об этом сообщает ГУР.

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Сообщается, что это техническое средство применяется противником для детектирования воздушных объектов на низком уровне высоты.

Локализация события произошла рядом с поселением Красная поляна в Шебекинском районе, примыкающем к границе, в Белгородской области.

Также в сообщении указывается, что операция привела к выведению из строя указанной станции, а также противник потерял часть своего личного состава.

Напоминаем, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.

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