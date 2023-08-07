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Україна виготовлятиме артилерійські снаряди стандарту НАТО, — міністр Камишін

7 серпня 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна виготовлятиме артилерійські снаряди стандарту НАТО, — міністр Камишін
Збройні сили України Фото: defence-ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про значне збільшення виробництва мінометних та артилерійських боєприпасів у липні, що вдвічі перевищує рівень минулого року. До кінця року Україна планує розпочати випуск 155 мм боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО.

Про це Камишін повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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Міністр вказав на гнітючу статистику минулих років щодо виробництва снарядів в Україні, наголосивши, що навіть за поточного рівня випуску знадобиться ще кілька років, щоб задовольнити поточний попит.

"Роком раніше, до початку вторгнення, Україна взагалі не виробляла снаряди. Нині виробничі потужності розподілені як усередині країни, так і за її межами", — зазначив він.

Камишін також стверджує, що найближчим часом Україна продовжить випуск снарядів радянського виробництва калібру 152 та 122 мм, разом із новими боєприпасами НАТО калібру 155 мм.

Додатково Камишін висловив упевненість у тому, що оборонна промисловість України здатна стати каталізатором відновлення економіки після війни та гарантувати її безпеку.

Нагадаємо, що Південна Корея та Болгарія уклали угоду зі США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Окрім того, ведуться переговори з Японією.

Також ми повідомляли, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Значну частину цього пакету допомоги становлять додаткові боєприпаси для систем озброєння, що були раніше надані.

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