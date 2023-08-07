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Украина будет изготовлять артиллерийские снаряды стандарта НАТО, — министр Камышин

7 августа 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина будет изготовлять артиллерийские снаряды стандарта НАТО, — министр Камышин
Вооруженные силы Украины. Фото: defence-ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил о значительном увеличении производства минометных и артиллерийских боеприпасов в июле, в два раза превышающем уровень прошлого года. К концу года Украина планирует начать выпуск 155-мм боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО.

Об этом Камышин сообщил в интервью для The Wall Street Journal.

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Министр указал на удручающую статистику прошлых лет по производству снарядов в Украине, подчеркнув, что даже при текущем уровне выпуска понадобится еще несколько лет, чтобы удовлетворить текущий спрос.

"Годом ранее, до начала вторжения, Украина вообще не производила снаряды. В настоящее время производственные мощности распределены как внутри страны, так и за ее границами", — отметил он.

Камышин также утверждает, что в ближайшее время Украина продолжит выпуск снарядов советского производства калибра 152 и 122 мм, вместе с новыми боеприпасами НАТО калибра 155 мм.

Дополнительно, Камышин выразил уверенность в том, что оборонная промышленность Украины способна стать катализатором восстановления экономики после войны и гарантировать ее безопасность.

Напомним, что Южная Корея и Болгария заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с Японией.

Также мы сообщали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета помощи составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.

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