Боєприпаси для Patriot і не тільки: США оголосили новий пакет допомоги

Система ППО Patriot. Фото: US Army

Сьогодні, 25 липня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Значну частину цього пакета допомоги становлять додаткові боєприпаси для наданих раніше систем озброєння.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

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Як зазначається, це уже 43-й пакет військової допомоги Україні від США.

"Сьогоднішні зобов’язання щодо допомоги у сфері безпеки, оцінені в 400 мільйонів доларів США, включають додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію та інші боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти агресивній війні Росії", — зазначають у Пентагоні.

Що входить до пакета

Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголошують в американському оборонному відомстві.

Нагадаємо, у липні Сполучені Штати Америки надали Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.

Також у мережі показали перші кадри застосування касетних боєприпасів Силами оборони. Збройні сили України використовують ці снаряди під Куп‘янськом.