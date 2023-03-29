Україна тепер зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС: що відомо
Україна тепер зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС. Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем тільки сусідніх держав.
Про це повідомляє Укренерго.
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Електроенергія від країн ЄС
Як зазначається тепер Україна має можливість, в разі необхідності, отримувати технічну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх країн, а й від інших країн ЄС. Відповідну угоду про багатосторонню аварійну допомогу, яка сьогодні набуває чинності, "Укренерго" підписало із 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Вона дозволяє Укренерго звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії.
Аварійна допомога — це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.
Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, в яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими ми не є сусідніми. Це ще більше посилює стійкість енергосистеми України, що критично важливо в умовах регулярних російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру.
"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору. Від імені "Укренерго" та української енергетики я дякую нашим партнерам за непохитну та безпрецедентну підтримку", — зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, що 29 березня очільник МАГАТЕ повідомив, що працює над планом безпеки для тимчасово окупованого ЗАЕС. Рафаель Гроссі хоче знайти розв'язання проблеми, яке б влаштовувало і Київ, і москву.