Україна тепер зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС: що відомо

Допомога електроенергією від Європи

​​Україна тепер зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС. Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем тільки сусідніх держав.

Про це повідомляє Укренерго.

Електроенергія від країн ЄС

Як зазначається тепер Україна має можливість, в разі необхідності, отримувати технічну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх країн, а й від інших країн ЄС. Відповідну угоду про багатосторонню аварійну допомогу, яка сьогодні набуває чинності, "Укренерго" підписало із 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Вона дозволяє Укренерго звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії.



Аварійна допомога — це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.



Раніше Україна могла розраховувати на підтримку від енергосистем сусідніх держав. З підписанням нової угоди коло держав, в яких за потреби можна буде запитувати аварійну допомогу, розширилося й включає енергосистеми, з якими ми не є сусідніми. Це ще більше посилює стійкість енергосистеми України, що критично важливо в умовах регулярних російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру.



"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору. Від імені "Укренерго" та української енергетики я дякую нашим партнерам за непохитну та безпрецедентну підтримку", — зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що 29 березня очільник МАГАТЕ повідомив, що працює над планом безпеки для тимчасово окупованого ЗАЕС. Рафаель Гроссі хоче знайти розв'язання проблеми, яке б влаштовувало і Київ, і москву.