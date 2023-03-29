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Украина теперь сможет срочно получать электроэнергию из стран ЕС: что известно

29 марта 2023 20:07
- Анна-Карина Белоткач
Помощь электроэнергией от Европы
- Анна-Карина Белоткач

Украина теперь сможет срочно получать электроэнергию от стран ЕС. Раньше Украина могла рассчитывать на поддержку от энергосистем только соседних государств.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Как отмечается, теперь Украина имеет возможность, в случае необходимости, получать техническую помощь электроэнергией не только от соседних стран, но и от других стран ЕС. Соответствующее соглашение о многосторонней аварийной помощи, которое сегодня вступает в силу, Укрэнерго подписало с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Она позволяет Укрэнерго обращаться за помощью в непредсказуемых ситуациях, таких как российские атаки на энергетическую инфраструктуру компании.

Аварийная помощь — это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства во избежание одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны. От импорта она отличается тем, что это экстренная мера для преодоления внештатной ситуации и потребность в ней невозможно спрогнозировать раньше времени. Импорт осуществляется в заранее определенные сроки согласно подписанным коммерческим контрактам.

Ранее Украина могла рассчитывать на поддержку энергосистем соседних государств. С подписанием нового соглашения круг государств, в которых при необходимости можно будет запрашивать аварийную помощь, расширился и включает энергосистемы, с которыми мы не соседствуем. Это еще больше усиливает устойчивость энергосистемы Украины, что критически важно в условиях регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру.

"Это соглашение, безусловно, является еще одним важным вкладом в энергетическую стабильность и устойчивость Украины. Благодаря солидарности и решительности наших друзей, ОСП континентальной Европы, Укрэнерго может рассчитывать на большую экстренную помощь. Следовательно, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что украинцы будут иметь свет дома даже в самое темное время. От имени Укрэнерго и украинской энергетики я благодарю наших партнеров за непоколебимую и беспрецедентную поддержку", — отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, что 29 марта глава МАГАТЭ сообщил, что работает над планом безопасности для временно оккупированного ЗАЭС. Рафаэль Гросси хочет найти решение проблемы, которое устраивало бы и Киев, и москву.

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