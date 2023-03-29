Очільник МАГАТЕ працює над планом безпеки для тимчасово окупованої ЗАЕС: деталі

Очільник МАГАТЕ працює над планом безпеки для тимчасово окупованої ЗАЕС

Очільник МАГАТЕ повідомив, що працює над планом безпеки для тимчасово окупованого ЗАЕС. Рафаель Гроссі хоче знайти розв'язання проблеми, яке б влаштовувало і Київ, і москву.

Про це повідомляє Barron`s.

Безпека ЗАЕС

Голова Міністерства атомної безпеки ООН заявив у середу, що працює над планом безпеки для підконтрольної москві Запорізької АЕС, і попередив про посилення військової активності навколо неї.

Під час рідкісного візиту до найбільшої в Європі атомної станції, яка наразі контролюється російськими військами, глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що працює над пошуком компромісу, який би влаштував і Київ, і москву.