Очільник МАГАТЕ працює над планом безпеки для тимчасово окупованої ЗАЕС: деталі
Очільник МАГАТЕ повідомив, що працює над планом безпеки для тимчасово окупованого ЗАЕС. Рафаель Гроссі хоче знайти розв'язання проблеми, яке б влаштовувало і Київ, і москву.
Про це повідомляє Barron`s.
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Безпека ЗАЕС
Голова Міністерства атомної безпеки ООН заявив у середу, що працює над планом безпеки для підконтрольної москві Запорізької АЕС, і попередив про посилення військової активності навколо неї.
Під час рідкісного візиту до найбільшої в Європі атомної станції, яка наразі контролюється російськими військами, глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що працює над пошуком компромісу, який би влаштував і Київ, і москву.
"Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов'язання, в тому числі не атакувати ЗАЕС", — сказав Гроссі під час престуру, організованого москвою.
Але він також попередив про "посилення" військової активності навколо АЕС і сподівався, що Україна та росія домовляться про принципи безпеки.
ООН виступила за створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Оскільки Київ і москва звинувачують один одного в обстрілі заводу, посилюючи побоювання щодо катастрофи.
"Моя команда раніше зосереджувалася на можливості створення чітко визначеної зони навколо заводу. Зараз концепція розвивається. Ми зосереджуємося на самому захисті, а не на територіальних аспектах, які створюють певні проблеми", — сказав Гроссі.
Нагадаємо, що Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 29 березня прибув на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).