Україна почала підготовку до можливого теракту на ЗАЕС: подробиці

Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фахівці ДСНС та поліції проводять підготовку щодо ліквідації наслідків в разі теракту російськими військовими на окупованій Запорізькій АЕС. Україна вже розгорнула штаби.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Як триває підготовка

"В першу чергу людям необхідно зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, у тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", — зауважив він.

Клименко наголосив, що в МВС сьогодні розпочали роботу спеціальні штаби, де працюватимуть енергетики, рятувальники, поліцейські та медики. Він додав, що вкрай важливим є правильне донесення до громадян правил поведінки в разі надзвичайної події.

За його словами, у випадку аварії найважливішим стане перший день, адже тоді радіаційний фон буде найвищим.

"Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він зберігатиметься приблизно 1 добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", — зазначив міністр.

Якщо протягом цього часу не буде проводитися евакуація, кожна людина повинна закритися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі. Крім того, потрібно закрити всі отвори, які є в оселях, вологою тканиною або ж скотчем.

"Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і відповідним розверненням санітарних блокпостів, де перевірятимемо радіацію. Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики", — пояснив Клименко.

За його словами, всіх громадян, які захочуть виїхати із зони ураження, забезпечать потрібним транспортом.

"Біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо. Але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Будемо працювати в тісній взаємодії з населенням та інформувати про всі наші кроки, які вживатимемо на відповідній території. Під цією територією ми маємо на увазі 50-кілометрову зону за радіусом навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег — це приблизно півмільйона населення", — наголосив очільник МВС.

Як захистити себе у випадку теракту на ЗАЕС

Як зауважив Ігор Клименко, радіація — це пил. Від нього варто захиститися звичайним респіратором або маскою, які використовували під час пандемії коронавірусу.

"Це все, що необхідно знати. І, звичайно, дивитися за ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати", — пояснив він.

Якщо ж катастрофа станеться, необхідно буде закритися у приміщенні, а про перехід в бомбосховище фахівці повідомлятимуть згодом.

"Перше — треба закупоритися вдома до однієї доби. Тобто до того часу, як місцеві органи влади цивільного захисту нададуть відповідні розпорядження щодо переміщення в той чи інший район чи по іншій території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби", — підсумував Клименко.

Нагадаємо, раніше українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.