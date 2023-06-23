Украина начала подготовку к возможному теракту на ЗАЭС: подробности

Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Специалисты ГСЧС и полиции проводят подготовку по ликвидации последствий в случае теракта российскими военными на оккупированной Запорожской АЭС. Украина уже развернула штабы.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Как идет подготовка

"В первую очередь людям необходимо сохранять спокойствие. Оно основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации из ЗАЭС", — заметил он.

Клименко отметил, что в МВД сегодня начали работу специальные штабы, где будут работать энергетики, спасатели, полицейские и медики. Он добавил, что крайне важно правильное донесение до граждан правил поведения в случае чрезвычайного происшествия.

По его словам, в случае аварии наиболее важным станет первый день, ведь тогда радиационный фон будет самым высоким.

"Что касается Запорожской АЭС.Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться примерно 1 сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", — отметил министр.

Если в течение этого времени не будет проходить эвакуация, каждый человек должен закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели. Кроме того, нужно закрыть все отверстия, которые есть в домах, влажной тканью или скотчем.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы. Для того, чтобы мы могли четко среагировать на любые вызовы», — объяснил Клименко.

По его словам, всех граждан, которые захотят уехать из зоны поражения, обеспечат нужным транспортом.

"Возле атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на данный момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег — это примерно полмиллиона населения", — подчеркнул глава МВД.

Как защитить себя в случае теракта на ЗАЭС

Как отметил Игорь Клименко, радиация — это пыль. От нее следует защититься обычным респиратором или маской, которые использовали во время пандемии коронавируса.

"Это все, что необходимо знать. И, конечно, следить за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать", — отметил он.

Если же произойдет катастрофа, необходимо будет закрыться в помещении, а о переходе в бомбоубежище специалисты будут сообщать впоследствии.

"Первое — надо остаться дома на сутки. То есть до тех пор, как местные органы власти, гражданской защиты предоставят соответствующие распоряжения по перемещению в тот или иной район, или по другой территории. То есть мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток", — подытожил Клименко.

Напомним, ранее украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.