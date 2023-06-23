ISW оцінив наслідки можливого вибуху на Запорізькій АЕС

Російський військовий на ЗАЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Російські окупаційні війська зроблять гірше перш за все собі, якщо влаштують теракт на Запорізькій атомній електростанції. Але шантажувати можливим вибухом на ЗАЕС росіяни будуть для того, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Шкода самим окупантам

Аналітики Інституту наголосили, що у випадку підриву Запорізької атомної електростанції російські окупанти не зможуть контролювати наслідки цього інциденту.

Це вплине на їхні власні підрозділи сильніше, ніж на українську армію.

Крім того, радіоактивне зараження частини території півдня України також завдасть більше шкоди саме росіянам.

Звідки з’явилися чутки про теракт на ЗАЕС

Експерти ISW наголошують, що російські окупаційні війська будуть сигналізувати про можливість теракту на ЗАЕС для того, аби зупинити контрнаступ Сил оборони України на цьому напрямку.

Кремль, нагадали у Інституті вивчення війни, регулярно використовує ядерні погрози, лякаючи Україну і Захід ескалацією для того, аби зупинити західну допомогу ЗСУ і змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Також глава держави провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на атомній станції та закликав до негайних дій.

Додамо, що у МАГАТЕ наголосили — їм відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які розміщені, як пояснив персонал служби безпеки, з оборонною метою.