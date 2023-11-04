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Україна отримала від Швеції вісім САУ Archer

4 листопада 2023 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримала від Швеції вісім САУ Archer
САУ Archer. Фото: defence-ua.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони Швеції підтвердили передачу Україні самохідних артилерійських установок Archer. Бійці ЗСУ отримали вісім одиниць техніки.

Про це повідомив телеканал SVT із посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

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За словами Йонсона, артилерійські установки доставили в Україну згідно з рішенням Швеції щодо військової допомоги у січні цього року. Пакет допомоги був на суму 4,3 млрд шведських крон.

"Це, звичайно, важливо для українців, тому що система Archer має хорошу мобільність і точність", — сказав міністр оборони Швеції.

Телеканал повідомив, що фото з Archer почали з'являтися в українських військових. Зокрема, частину САУ отримала 45 окрема артилерійська бригада. Про це свідчать кадри з відео командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Українські військові та САУ Archer
Українські військові та САУ Archer. Фото: скриншот з відео Сирського

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 125 млн доларів.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальші постачання ракет ATACMS

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.

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