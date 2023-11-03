США оголосили нову військову допомогу для України на 125 млн дол

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 125 млн дол.

Про це повідомляє Пентагон.

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"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", — йдеться у повідомленні.

У пакет увійшли:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

За словами Блінкена, США виділили ще 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони країни в довгостроковій перспективі.

Держсекретар Штатів додав, що США залишаються відданими співпраці з членами Альянсу та партнерами, які забезпечують Україну можливостями, необхідними для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому.

Нагадаємо, Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Також ми писали, що посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що американські дипломати стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні. Тому наразі США не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.