США оголосили нову військову допомогу для України на 125 млн дол
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 125 млн дол.
Про це повідомляє Пентагон.
Військова допомога для України
"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", — йдеться у повідомленні.
У пакет увійшли:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
За словами Блінкена, США виділили ще 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони країни в довгостроковій перспективі.
Держсекретар Штатів додав, що США залишаються відданими співпраці з членами Альянсу та партнерами, які забезпечують Україну можливостями, необхідними для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому.
Нагадаємо, Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.
Також ми писали, що посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що американські дипломати стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Україні. Тому наразі США не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.
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