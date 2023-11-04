Украина получила от Швеции восемь САУ Archer

САУ Archer. Фото: defence-ua.com

В Минобороны Швеции подтвердили передачу Украине самоходных артиллерийских установок Archer. Бойцы ВСУ получили восемь единиц техники.

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона.

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По словам Йонсона, артиллерийские установки доставили в Украину согласно решению Швеции по военной помощи в январе этого года. Пакет помощи был на сумму 4,3 млрд шведских крон.

"Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью", — сказал министр обороны Швеции.

Телеканал сообщил, что фото с Archer начали появляться у украинских военных. В частности, часть САУ получила 45 отдельная артиллерийская бригада. Об этом свидетельствуют кадры из видео командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Украинские военные и САУ Archer. Фото: скриншот из видео Сырского

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 125 млн долларов.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о дальнейших поставках ракет ATACMS.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.