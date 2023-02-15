Україна має достатньо боєприпасів для відображення наступу рф

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ВСУ вистачить боєприпасів, щоб відобразити наступ росіян. Українське керівництво не сидить склавши руки і давно організувало постачання боєприпасів від країн НАТО.

Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відображення наступу

За словами міністра, влада України не сидить склавши руки й давно організувала постачання боєприпасів від країн НАТО, а також уклала контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системне постачання. При цьому Резніков зазначив, що постачання є і будуть.

"Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але не можна говорити, що ситуація критична і нам не вистачить боєприпасів для того, щоб відобразити наступ росії. Ми готові до відображення навали", — сказав міністр.

Нагадаємо, що 11 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Наголошується, що політики обговорили оборонні потреби України напередодні Рамштайна.