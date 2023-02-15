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Україна має достатньо боєприпасів для відображення наступу рф, — Резніков

15 лютого 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна має достатньо боєприпасів для відображення наступу рф
Міністр оборони України Олексій Резніков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ВСУ вистачить боєприпасів, щоб відобразити наступ росіян. Українське керівництво не сидить склавши руки і давно організувало постачання боєприпасів від країн НАТО.

Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

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За словами міністра, влада України не сидить склавши руки й давно організувала постачання боєприпасів від країн НАТО, а також уклала контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системне постачання. При цьому Резніков зазначив, що постачання є і будуть.

"Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але не можна говорити, що ситуація критична і нам не вистачить боєприпасів для того, щоб відобразити наступ росії. Ми готові до відображення навали", — сказав міністр.

Нагадаємо, що 11 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Наголошується, що політики обговорили оборонні потреби України напередодні Рамштайна.

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