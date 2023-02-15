Україна має достатньо боєприпасів для відображення наступу рф, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ВСУ вистачить боєприпасів, щоб відобразити наступ росіян. Українське керівництво не сидить склавши руки і давно організувало постачання боєприпасів від країн НАТО.
Про це Резніков повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".
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Відображення наступу
За словами міністра, влада України не сидить склавши руки й давно організувала постачання боєприпасів від країн НАТО, а також уклала контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системне постачання. При цьому Резніков зазначив, що постачання є і будуть.
"Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але не можна говорити, що ситуація критична і нам не вистачить боєприпасів для того, щоб відобразити наступ росії. Ми готові до відображення навали", — сказав міністр.
Нагадаємо, що 11 лютого міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Наголошується, що політики обговорили оборонні потреби України напередодні Рамштайна.