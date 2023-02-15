Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у ВСУ хватит боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян. Украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО.

Об этом Резников сообщил в интервью "Укринформу".

Отражение наступления

По словам министра власти Украины не сидят сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение. При этом, Резников отметил, что поставки есть и будут.

"Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие рф. Мы готовы к отражению нашествия", — сказал министр.

Напомним, что 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Отмечается, что политики обсудили оборонные нужды Украины накануне Рамштайна.