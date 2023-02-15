Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у ВСУ хватит боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян. Украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО.
Об этом Резников сообщил в интервью "Укринформу".
-
В Новой Зеландии произошло землетрясение: толчки были "масштабны и мощны"
-
Остался один шаг: гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство
-
Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки
-
Искусственный интеллект ChatGPT "впал в депрессию"
-
За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые
-
Аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса
-
Пентагон хочет передать Украине изъятое контрабандное оружие из Ирана
-
"Не имеем права проиграть следующий матч": Конте оценил игру "Тоттенхэма" с "Миланом" в ЛЧ
-
Высший антикоррупционный суд получил нового руководителя: кто им стал
-
В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных авто: когда заработает инициатива
Отражение наступления
По словам министра власти Украины не сидят сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системное снабжение. При этом, Резников отметил, что поставки есть и будут.
"Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие рф. Мы готовы к отражению нашествия", — сказал министр.
Напомним, что 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Отмечается, что политики обсудили оборонные нужды Украины накануне Рамштайна.