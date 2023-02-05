Кордон України та Білорусі - яка ситуація

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко

На території Білорусі не наголошується на наявності ударних угруповань ворога, які були б готові вчинити напад на Україну. Втім, на території Білорусі є російські військові, попередньо 9 000 військовослужбовців.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ударні угруповання

"Ми не відзначаємо наявності на території Білорусі ударних угруповань ворога, які були б готові здійснити повторне вторгнення на територію України. Однак на території СБ є російські військові, за нашою інформацією, це близько 9 000 військовослужбовців. Але ця цифра дещо менша, яка була раніше. РФ використовує територію Білорусі як полігон для навчання своїх військових", — сказав він.

При цьому він додав, що ворога не можна недооцінювати і Україна має бути готовою до будь-якої ситуації, тому відбувається зміцнення як по лінії кордону, так і у прикордонних областях.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що Україна стежить за ситуацією на білоруському кордоні. Зараз війська рф в Білорусі знаходяться на полігонах, наступального угруповання немає.

Як відомо, Білорусь не перестає підтримувати збройну агресію росії. На її території постійно проходять спільні навчання між підрозділами РБ та росії. Крім того, росія використовує Білорусь як майданчик для обстрілів України

Останній масштабний обстріл України був 26 січня, тоді окупанти випустили 55 ракет, із них Повітряні сили України збили 47 штук. Більшість ракет, як завжди, цілилися Києвом.