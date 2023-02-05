Граница Украины и Беларуси - какая ситуация

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

На территории Беларуси не отмечается наличие ударных группировок врага, которые были бы готовы совершить нападение на Украину. Впрочем, на территории Беларуси есть российские военные, предварительно 9 000 военнослужащих.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ударные группировки

"Мы не отмечаем наличия на территории Беларуси ударных группировок врага, которые были бы готовы совершить повторное вторжение на территорию Украины. Однако на территории СБ есть российские военные, по нашей информации, это около 9 000 военнослужащих. Но эта цифра несколько меньше, которая была раньше. РФ использует территорию Беларуси как полигон для обучения своих военных", — сказал он.

При этом он добавил, что врага нельзя недооценивать и Украина должны быть готова к любой ситуации, поэтому происходит укрепление как по линии границы, так и в приграничных областях.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что Украина следит за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска рф в Беларуси находятся на полигонах, наступательной группировки нет.

Как известно, Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию россии. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и рф. Кроме того, россия использует Беларусь как площадку для обстрелов Украины.

Последний масштабный обстрел Украины был 26 января, тогда оккупанты выпустили 55 ракет, из них Воздушные силы Украины сбили 47 штук. Большинство ракет, как всегда, целились по Киеву.