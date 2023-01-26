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Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

26 січня 2023 15:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний обстріл 26 січня і атака на Київ - подробиці удару по Україні
За весь час війни по Києву вперше полетіли гіперзвукові "Кинджали"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ранок четверга, 26 січня, в Україні розпочався із чергової масованої ракетної атаки. Загалом було випущено 55 ракет, із них Повітряні сили України збили 47 штук. Більшість ракет, як завжди, цілила по Києву.

Цього разу столицю атакувало 20 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, "Калібр" та вперше були випущені два "Кинджали". Це гіперзвукова ракета, яку вкрай важко перехопити спеціалізованими протиракетними комплексами. Однак, здається, українська ППО впоралася із ними.

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Росіяни вперше поцілили по Києву дефіцитними "Кинджалами"

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них у районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. 

Повітряна тривога в метро
Кияни в метро під час тривоги. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Перед цим, в ніч на четвер 26 січня, ворог випустив дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски у три хвилі були здійснені зі східного узбережжя Азовського моря. Всього 24 "шахеди", які в результаті були знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил. 15 із них вже у повітряному просторі столиці.

Повітряний бій тривав понад 4 години. Жертв та влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано, однак на Київщині понівечено 5 житлових будинків, 7 об’єктів і споруд, а також понад 40 автомобілів.

Перед ракетами Україну атакували "шахеди"

За інформацією Київської міської військової адміністрації, метою "шахедів" було не тільки ураження наземних цілей. За новою тактикою агресора ці дрони є першою хвилею комбінованого повітряного удару і мають на меті виявити та виснажити українські сили протиповітряної оборони.

"Дронами вони атакують Україну вночі, цього разу запустили о 22.30 (25 січня. — Ред.). Але вони довго летять і гучно. Візуально їх не видно, виявляємо радіолокаційно. Хоча ворог прокладає маршрути таким чином, аби обійти нашу ППО. Проте ми їх знищуємо на підльоті до наших інфраструктурних обʼєктів. Ворог запускає великий спектр ракет, що розросереджує нашу протиповітряну оборону", — уточнив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону 28 січня.

Юрий Игнат
Юрій Ігнат

Повітряна тривога у четвер, 26 січня, в Україні розпочалася о 7.20 ранку, і вже за годину у повітряний простір залетіли перші російські ракети. За словами, ракетних ударів по Україні завдавали 6 літаків Ту-95МСЗ, Су-35, МіГ-31К. Вони вилетіли із Мурманської області, а запуск ракет відбувся з акваторії Чорного моря.

Вперше із вересня ворог задіяв гіперзвукові ракети Х-47м2 "Кинджал". Два типи таких ракет були випущені по Києву і, судячи з офіційної інформації про збиття всіх повітряних цілей над Києвом, таки були збиті Протиповітряною обороною. Не обійшлося без жертв серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет на нежитлову будівлю у Голосіївському районі загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували.

Також ворожі ракети пошкодили енергетичний об’єкт у Київській області, через що почалися екстрені відключення світла. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, складна ситуація з електрикою також в Одеській та Вінницькій областях. На Одещині ремонтні роботи займуть кілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб’єкти.

Що ж відомо про ракети "Кинджал"

Ракета "Кинджал" вважається найновішою на озброєнні рф. Це фактично другий ступінь балістичної ракети "Іскандер". Поки невідомо, куди саме у столиці цілили ці ракети і де саме їх було збито.

За даними Пентагону, від початку повномасштабного вторгнення росія запустила по території України до 16 "Кинджалів".

Вперше цей тип ракет було використано 18 березня по підземному військовому складі неподалік селища Делятин, що на Івано-Франківщині. Вдруге три "Кинджали" полетіли по цивільних об'єктах в Одеській області. 7 серпня даними ракетами обстріляли об'єкти на Вінниччині. Загалом, їхня кількість в росії становить близько 40 штук, а через санкції ворог не здатен їх виробляти. На відміну, наприклад, від ракети Х-101.

За даними ресурсу Defense Express, в атаці за 26 січня росіяни вчергове задіяли свіжі ракети даного типу. Однак, щоб замаскувати це, вони зачистили болгаркою серійні номери на корпусі ракети.

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