Китай націлив військовий лазер на судно берегової охорони Філіппін

Китай "засліпив" військовим лазером судно берегової охорони Філіппін
Китай знову у центрі скандалу. Цього разу країну звинувачують у націленні військового лазера на судно берегової охорони Філіппін.
Про це пише CNN.
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Що відомо
Зазначається, що берегова охорона Філіппін звинуватила Китаю в тому, що їх судно спрямувало лазер "військового класу" на філіппінський екіпаж, частково осліпивши його. Окрім того, китайський корабель "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського корабля на 150 ярдів (137 метрів).
Наразі у CNN звернулися до офіційного Пекіну з проханням прокоментувати ці звинувачення, але досі не отримали відповіді.
Відомо, що інцидент стався 6 лютого поблизу мілини Аюнгін, також відомої як Друга мілина Томаса.
Додамо, що Китай заявляє про "беззаперечний суверенітет" майже над усім Південнокитайським морем площею 1,3 мільйона квадратних миль, а також над більшістю островів у ньому. Це охоплює Спратлі, архіпелаг, що складається зі 100 невеликих островів і рифів, на які також повністю або частково претендують Філіппіни, Малайзія, Бруней і Тайвань.
Нагадаємо, 11 лютого, у повітряному просторі Канади зафіксували невідомий об'єкт. Після чого, за наказом уряду країни, його було збито.
У Пентагоні вказали, що спершу аеростат зафіксували 10 лютого над Аляскою.
Зазначимо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю.
У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.