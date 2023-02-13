Китай націлив військовий лазер на судно берегової охорони Філіппін

Берегова охорона Філіппін каже, що Китай спеціально націлив лазер на судно

Китай знову у центрі скандалу. Цього разу країну звинувачують у націленні військового лазера на судно берегової охорони Філіппін.

Про це пише CNN.

Що відомо

Зазначається, що берегова охорона Філіппін звинуватила Китаю в тому, що їх судно спрямувало лазер "військового класу" на філіппінський екіпаж, частково осліпивши його. Окрім того, китайський корабель "робив небезпечні маневри", наближаючись до філіппінського корабля на 150 ярдів (137 метрів).

Наразі у CNN звернулися до офіційного Пекіну з проханням прокоментувати ці звинувачення, але досі не отримали відповіді.

Відомо, що інцидент стався 6 лютого поблизу мілини Аюнгін, також відомої як Друга мілина Томаса.

Додамо, що Китай заявляє про "беззаперечний суверенітет" майже над усім Південнокитайським морем площею 1,3 мільйона квадратних миль, а також над більшістю островів у ньому. Це охоплює Спратлі, архіпелаг, що складається зі 100 невеликих островів і рифів, на які також повністю або частково претендують Філіппіни, Малайзія, Бруней і Тайвань.

Нагадаємо, 11 лютого, у повітряному просторі Канади зафіксували невідомий об'єкт. Після чого, за наказом уряду країни, його було збито.

У Пентагоні вказали, що спершу аеростат зафіксували 10 лютого над Аляскою.

Зазначимо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю.

У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.