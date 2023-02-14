Американские военные нашли датчики из сбитого аэростата Китая

ВМС США извлекают из Атлантического океана сбитый китайский аэростат

Американские военные извлекли из Атлантического океана ключевые датчики из аэростата Китая. При помощи их официальный Пекин, вероятно, собирал разведывательную информацию.

Об этом информирует BBC.

Что известно

Так, военные США заявили, что нашли критически важную электронику из китайского шпионского аэростата, сбитого американским истребителем у побережья Южной Каролины 4 февраля. Речь идет именно о датчиках, которые, вероятно, использовались для сбора разведывательной информации.

"Экипажи смогли поднять важные обломки с места падения, в том числе все обнаруженные приоритетные датчики и электронику, а также большие части конструкции", — отмечают в Северном командовании вооруженных сил США.

Как известно, после первого инцидента американские истребители сбили еще три летательных объекта — над Аляской, канадской территорией Юкон и озером Гурон на границе между США и Канадой.

В свою очередь, американские военные и администрация Байдена признали, что многое об этих беспилотных объектах остается неизвестным, в частности, как они держатся в воздухе, кто их построил и могли ли они собирать разведывательную информацию.

Известно, что министр обороны США Ллойд Остин пытался успокоить американцев по поводу рисков, составляющих эти объекты.

Напомним, накануне мы писали, что Китай привел военным лазером на судно береговой охраны Филиппин, частично ослепив его. Кроме того, китайский корабль "совершал опасные маневры", приближаясь к филиппинскому кораблю на 150 ярдов (137 метров).