Безпілотники та ракети рф - чого очікувати від окупантів - відповідь ЗСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Основна загроза, яка може бути реалізована росіянами, це іранські ракети. Попри атаку Ірану, росія не залишила своїх намірів отримувати від країни безпілотники-камікадзе та балістичні ракети.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Заява ЗСУ

"Проти балістики у нас немає сьогодні коштів, але розуміємо, що в росії вже є балістика — це комплекс повітряного базування "Кинжал", ракети Х-22, також С-300 і С-400 — зенітні ракети, що б'ють по балістичній траєкторії", — сказав Ігнат.

Водночас він повідомив, що українські союзники розуміють, що проти балістичних загроз потрібні певні засоби захисту.

Також Ігнат додав, що такими засобами можуть бути Patriot PAC-3 та SAMP/T. Італія та Франція вже заявили про готовність передавати ці системи Україні, про що зараз йдуть обговорення.

"Ми бачимо, що у жовтні-листопаді ворог у нічний час майже щодня застосовував дрони-камікадзе. У новорічну ніч їх було 45, з 1 по 2 січня — 39, і ось недавній обстріл — 24. Напевно, є дефіцит і цього озброєння Якщо буде ще обстріл — реагуватимемо, адже Україна постійно посилюється західними системами і не тільки такими, як IRIS-T і NASAMS, але це і французький Crotale, який надзвичайно потужно працює поряд з німецьким Gepard", — додав він.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів із українськими виробниками БпЛА.