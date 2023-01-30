Безпілотники та ракети рф - чого очікувати від окупантів - відповідь ЗСУ

У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів
Основна загроза, яка може бути реалізована росіянами, це іранські ракети. Попри атаку Ірану, росія не залишила своїх намірів отримувати від країни безпілотники-камікадзе та балістичні ракети.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Заява ЗСУ
"Проти балістики у нас немає сьогодні коштів, але розуміємо, що в росії вже є балістика — це комплекс повітряного базування "Кинжал", ракети Х-22, також С-300 і С-400 — зенітні ракети, що б'ють по балістичній траєкторії", — сказав Ігнат.
Водночас він повідомив, що українські союзники розуміють, що проти балістичних загроз потрібні певні засоби захисту.
Також Ігнат додав, що такими засобами можуть бути Patriot PAC-3 та SAMP/T. Італія та Франція вже заявили про готовність передавати ці системи Україні, про що зараз йдуть обговорення.
"Ми бачимо, що у жовтні-листопаді ворог у нічний час майже щодня застосовував дрони-камікадзе. У новорічну ніч їх було 45, з 1 по 2 січня — 39, і ось недавній обстріл — 24. Напевно, є дефіцит і цього озброєння Якщо буде ще обстріл — реагуватимемо, адже Україна постійно посилюється західними системами і не тільки такими, як IRIS-T і NASAMS, але це і французький Crotale, який надзвичайно потужно працює поряд з німецьким Gepard", — додав він.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів із українськими виробниками БпЛА.