Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів arrow

У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

30 січня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Безпілотники та ракети рф - чого очікувати від окупантів - відповідь ЗСУ
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Основна загроза, яка може бути реалізована росіянами, це іранські ракети. Попри атаку Ірану, росія не залишила своїх намірів отримувати від країни безпілотники-камікадзе та балістичні ракети.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

Заява ЗСУ

"Проти балістики у нас немає сьогодні коштів, але розуміємо, що в росії вже є балістика — це комплекс повітряного базування "Кинжал", ракети Х-22, також С-300 і С-400 — зенітні ракети, що б'ють по балістичній траєкторії", — сказав Ігнат.

Водночас він повідомив, що українські союзники розуміють, що проти балістичних загроз потрібні певні засоби захисту.

Також Ігнат додав, що такими засобами можуть бути Patriot PAC-3 та SAMP/T. Італія та Франція вже заявили про готовність передавати ці системи Україні, про що зараз йдуть обговорення.

"Ми бачимо, що у жовтні-листопаді ворог у нічний час майже щодня застосовував дрони-камікадзе. У новорічну ніч їх було 45, з 1 по 2 січня — 39, і ось недавній обстріл — 24. Напевно, є дефіцит і цього озброєння Якщо буде ще обстріл — реагуватимемо, адже Україна постійно посилюється західними системами і не тільки такими, як IRIS-T і NASAMS, але це і французький Crotale, який надзвичайно потужно працює поряд з німецьким Gepard", — додав він.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів із українськими виробниками БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:12 Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

17:11 Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

16:55 Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

16:53 На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 У Києві відновлюють рух електротранспорту: де запрацюють трамваї

16:39 Від Чехії на "Євробачення" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі: про що їхня пісня

16:35 Битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні, — ЗМІ

16:30 Фатальна розвага: в Одесі загинув підліток через ураження струмом

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Актуальне по темі

None 30 Січень 17:10

Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

None 30 Січень 15:22

Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

None 30 Січень 17:14

Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

None 30 Січень 17:11

Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB