Беспилотники и ракеты рф - чего ожидать от оккупантов - ответ ВСУ

В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов
Основная угроза, которая может быть реализована россиянами, это иранские ракеты. Несмотря на атаку Ирана, россия не оставила своих намерений получать от страны беспилотники-камикадзе, и баллистические ракеты.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Заявление ВСУ
"Против баллистики у нас нет сегодня средств, но понимаем, что в россии уже есть баллистика — это комплекс воздушного базирования "Кинжал", ракеты Х-22, также С-300 и С-400 — зенитные ракеты, бьющие по баллистической траектории", — сказал Игнат.
В то же время он сообщил, что украинские союзники понимают, что против баллистических угроз нужны и определенные средства защиты.
Также Игнат добавил, что такими средствами могут быть Patriot PAC-3 и SAMP/T. Италия и Франция уже заявили о готовности передавать эти системы Украине, о чем сейчас идут обсуждения.
"Мы видим, что в октябре-ноябре враг в ночное время почти каждый день применял дроны-камикадзе. В новогоднюю ночь их было 45, с 1 по 2 января — 39, и вот недавний обстрел — 24. Наверное, есть дефицит и этого вооружения. Если будет еще обстрел — будем реагировать, ведь Украина постоянно усиливается западными системами и не только такими, как IRIS-T и NASAMS, но это и французский Crotale, чрезвычайно мощно работающий рядом с немецким Gepard. Последний раз из 55 ракет — 47 были сбиты", — добавил он.
Напомним, что Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БпЛА для Вооруженных сил Украины. Так, ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями БпЛА.