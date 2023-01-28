Минобороны Украины заключило 16 контрактов с украинскими производителями дронов
Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БпЛА для Вооруженных сил Украины. Так, ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями БпЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Контракты с производителями БпЛА
Министерство обороны Украины в 2023 году увеличит закупки БпЛА для Вооруженных сил Украины. Учитывая потребности и запросы украинской армии, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд гривен.
На совместной встрече представителей Минобороны и Генштаба ВСУ было отмечено, что оборонное ведомство углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БпЛА. В частности, в последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе, в Украине самая простая в Европе процедура допуска БпЛА к эксплуатации в армии".
"В результате, после введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Министерством обороны Украины получено от украинских производителей 75 заявок на БпЛА разных типов", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Вооруженных силах Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Создание ударных рот беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный.