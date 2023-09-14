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У мережі з'явилося відео роботи українських надводних дронів

14 вересня 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі з'явилося відео роботи українських надводних дронів
Надводний дрон. Фото: DEFENCE-UA.COM
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна має надводні морські дрони довжиною 5,6 метра і масою до тонни, які здатні перевозити вантаж до 200 кг і досягати швидкості 81 км/год. Так, у мережі з'явилося відео, де демонструється функціонування українських морських дронів.

Відповідне відео розмістив Telegram-канал "Армія дронів".

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"Українські надводні морські дрони можуть розганятися до 80 км/год і їхня вартість може становити до 250 тисяч доларів", — стверджується в коментарях до відео.

Також повідомляється, що ці апарати становлять загрозу Кримському мосту та кораблям Чорноморського флоту Росії.

Зазначається, що ці дрони мають керування та здатні функціонувати протягом 61 години.

Нагадаємо, що у четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.

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