"Работают украинские технологии": Федоров показал, как морской дрон атаковал военный корабль РФ

Атака на российский военный корабль. Фото: скриншот

В четверг, 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

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"ГУР в действии. Поддержка от United24 на месте. Украинская технологическая мощь проявляется в полную силу. Мы все движемся к победе", — так Федоров прокомментировал свою публикацию.

В представленной записи видно, как военное судно пытается отбиться от БпЛА, нацелившегося на него. Однако конкретный корабль, ставший целью атаки, Федоров не назвал.

Напомним, что эксперты оценили стоимость уничтоженного во временно оккупированном Крыму российского большого десантного корабля "Минск". Речь идет о ночном ударе 13 сентября крылатыми ракетами по Корабельной бухте в Севастополе.