Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow "Работают украинские технологии": Федоров показал, как морской дрон атаковал военный корабль РФ arrow

"Работают украинские технологии": Федоров показал, как морской дрон атаковал военный корабль РФ

14 сентября 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Работают украинские технологии": Федоров показал, как морской дрон атаковал военный корабль РФ
Атака на российский военный корабль. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Читайте также:

Морской дрон атаковал российский корабль

"ГУР в действии. Поддержка от United24 на месте. Украинская технологическая мощь проявляется в полную силу. Мы все движемся к победе", — так Федоров прокомментировал свою публикацию.

В представленной записи видно, как военное судно пытается отбиться от БпЛА, нацелившегося на него. Однако конкретный корабль, ставший целью атаки, Федоров не назвал.

Напомним, что эксперты оценили стоимость уничтоженного во временно оккупированном Крыму российского большого десантного корабля "Минск". Речь идет о ночном ударе 13 сентября крылатыми ракетами по Корабельной бухте в Севастополе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз