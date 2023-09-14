В сети появилось видео работы украинских надводных дронов
Украина обладает надводными морскими дронами длиной 5,6 метра и массой до тонны, которые способны перевозить груз до 200 кг и достигать скорости 81 км/ч. Так, в сети появилось видео, в котором демонстрируется функционирование украинских морских дронов.
Соответствующее видео разместил Telegram-канал Армия дронов.
Украинские надводные дроны
"Украинские надводные морские дроны могут разгоняться до 80 км/ч и их стоимость может составлять до 250 тысяч долларов", — утверждается в комментариях к видео.
Также сообщается, что эти аппараты представляют угрозу Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота России.
Отмечается, что эти дроны имеют управление и способны функционировать в течение 61 часа.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.