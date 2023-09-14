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В сети появилось видео работы украинских надводных дронов

14 сентября 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети появилось видео работы украинских надводных дронов
Надводный дрон. Фото: DEFENCE-UA.COM
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина обладает надводными морскими дронами длиной 5,6 метра и массой до тонны, которые способны перевозить груз до 200 кг и достигать скорости 81 км/ч. Так, в сети появилось видео, в котором демонстрируется функционирование украинских морских дронов.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал Армия дронов.

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"Украинские надводные морские дроны могут разгоняться до 80 км/ч и их стоимость может составлять до 250 тысяч долларов", — утверждается в комментариях к видео.

Также сообщается, что эти аппараты представляют угрозу Крымскому мосту и кораблям Черноморского флота России.

Отмечается, что эти дроны имеют управление и способны функционировать в течение 61 часа.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

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