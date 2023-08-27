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У мережі показали знищення позицій окупантів ротою ударних дронів "РАРОГ"

27 серпня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали знищення позицій окупантів ротою ударних дронів "РАРОГ"
Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів . Також було пошкоджено техніку противника.

Про це повідомляє СтратКом.

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Знищення позицій окупантів

"Рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила завдає вогняної поразки за позиціями окупантів", — йдеться в повідомленні.

На вказаному відео видно, що в чагарниках розташувалися окупанти. Втім, ударні дрони "РАРОГ" виявили позиції та завдали точних ударів. Також було пошкоджено автомобіль окупантів.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. При цьому українські захисники регулярно знищують російську військову техніку , як, наприклад, гармату "Гіацинт-Б".

Крім того, 17 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.

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