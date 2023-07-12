Ситуация на ЗАЭС: в МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам энергоблоков

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Эксперты МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Однако в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдают.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

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По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация на Запорожской атомной станции "все еще нестабильна".

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты все еще ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков — после недавних сообщений, что там может быть установлена взрывчатка. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью все еще очень нестабильна", — говорится в сообщении.

В то же время, эксперты организации утверждают, что наблюдают за ситуацией и продолжают инспектировать некоторые участки ЗАЭС. Однако признаков минирования они не обнаружили.

"Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки", — добавляют в МАГАТЭ.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Добавим, что на вечер 12 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы.