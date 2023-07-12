Радіаційна ситуація в Україні: дані на вечір 12 липня
Станом на вечір 12 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Біля атомних електростанцій показники рівня радіації в нашій державі не перевищують норми.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Радіаціний фон в Україні 12 липня
Відтак, спостереження проводилися в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. Показники радіації перебувають у межах своїх середньомісячних величин.
Карта радіаційної ситуації
Умовні позначки на карті:
- червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
- оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
- жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
- зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
- блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
- синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
- сірий колір свідчить про відсутність даних.
Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.
Додамо, що у Росії відреагували на публікацію Головного управління розвідки України, де показана карта мінування тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вони вирішили відправити на станцію Росгвардію.