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У Києві поліція викрила шахрайський call-центр, який обдурив людей на понад мільйон гривень

9 серпня 2023 11:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві поліція викрила шахрайський call-центр, який обдурив людей на понад мільйон гривень
У Києві поліціянти викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці працівники одного з call-центрів ошукували потерпілих під приводом інвестицій у псевдопроєкти. В одному з таких приміщень правоохоронці виявили 17 працівників та 25 облаштованих робочих місць.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Діяльність шахрайського call-центру

За даними слідства, call-центр знаходився в одному з офісних приміщень на вулиці Євгена Коновальця, що у Печерському районі столиці.

Зазначається, що правопорушники телефонували громадянам, у яких виманювали гроші під приводом інвестицій у псевдопроєкти.

"За час своєї діяльності, за попередніми підрахунками зловмисники завдали збитків потерпілим на понад мільйон гривень. Крім того, під час проведення обшуку правоохоронці виявили 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та "чорнові" записи", — йдеться в повідомленні.

 

У Києві поліціянти викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Києва

Розпочато кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

 

У Києві поліціянти викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі війни в Україні стали активніше поширюватися шахрайські схеми, засновані на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян. Жертвами шахраїв стають навіть діти та пенсіонери. Новини.LIVE розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства та які поради дають фахівці кіберполіції для того, аби вберегтися від аферистів.

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