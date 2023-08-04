ТОП-6 шахрайських схем: поради кіберполіції, як не потрапити на гачок аферистів

Людина, передає дані своєї банківської картки. Фото: pixabay.com

На тлі війни в Україні стали активніше поширюватися шахрайські схеми, засновані на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян. Жертвами шахраїв стають навіть діти та пенсіонери.

Новини.LIVE розповідають про найпоширеніші схеми шахрайства та які поради дають фахівці кіберполіції для того, аби вберегтися від аферистів.

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Масштаби шахрайства в Україні

Як розповідають у кіберполіції, понад 60% українців не можуть безпечно користуватися інтернетом, часто вони потрапляють на гачки аферистів та добровільно віддають гроші. У групах ризику люди похилого віку та діти. Але шахраям вдається обдурити навіть досвідчених користувачів інтернету.

"При цьому кмітливість шахраїв виходить за рамки вже добре знайомих українцям афер, тож з’являються нові способи ошукування", — зазначають у відомстві.

Найпоширеніші схеми шахрайства та основні правила безпеки

Продаж дешевих товарів "з рук в руки"

Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари —будьте насторожі. Це можуть бути шахраї. У такий спосіб вони намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно викрасти гроші.

Схеми шахрайства в Україні. Фото: Кіберполіція

Що робити:

Не пускайте незнайомців додому.

Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякувати шахраїв.

Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейських за номером 102.

Дзвінки від імені представників банків

Ви можете отримати телефонний дзвінок, під час якого співрозмовник повідомить, що "вашу карту заблоковано" або "з вашого рахунку хочуть списати гроші". Таким чином зловмисники намагаються отримати доступ до ваших банківських карток.

Схеми шахрайства в Україні. Фото: Кіберполіція

"Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у CMC, знайте: це – шахраї", — наголошують у кіберполіції.

Фахівці наголошують, що навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Що робити:

покладіть слухавку;

повідомте про подію поліцейським за номером 102.

"Грошова реформа"

Також шахраї часто використовують прийом з "грошовою реформою". Якщо до вас навідаються незнайомці і скажуть, що у зв’язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, імовірність, що це шахраї 100-відсоткова.

Схеми шахрайства в Україні. Фото: Кіберполіція

Що робити:

не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку4

розкажіть про візит родичам4

завжди радьтеся з тими, кому довіряєте4

якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

"Ваш родич у біді"

Якщо вам телефонують та повідомляють, що родич потрапив у біду, і просять передати гроші — це шахрайство. Найчастіше такі дзвінки відбуваються вночі або вранці. Зловмисники можуть видавати себе за сина/дочку, онука/онучку, які начебто потрапили у біду (скоїли ДТП, опинилися у поліції тощо).

"Шахраї можуть представлятися лікарями або поліцейськими і пропонувати свою допомогу у вирішенні "проблеми" за винагороду, яка може становити від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи навіть кілька тисяч доларів США", — зазначають у кіберполіції.

Схеми шахрайства в Україні. Фото: Кіберполіція

Що робити:

покладіть слухавку;

перевірте, де ваш родич;

повідомте про подію поліцейським за номером 102.

"Ви виграли автомобіль"

Якщо ви отримали телефонний дзвінок або повідомлення, яким вам повідомляють про коштовний виграш, не поспішайте виконувати всі настанови незнайомців.

"Зазвичай у надісланому смс вказаний номер, за яким можна отримати детальну інформацію. Коли телефонуєте, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати "приз". Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але як тільки ви це зробите, незнайомці перестають виходити на зв’язок і зникають", — розповідають кіберфахівці.

Схеми шахрайства в Україні. Фото: Кіберполіція

Що робити:

подумайте, чи брали ви участь у акціях чи конкурсах;

не перераховуйте гроші незнайомцям;

якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

"Соціальні виплати під час війни"

Шахраї часто надсилають українцям повідомлення про те, що нібито "під час війни ви можете отримати соціальну допомогу". При цьому вони просять надати таку інформацію: ваші анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії. Та варто пам'ятати, назвавши ці дані, ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть вкрасти всі ваші заощадження.

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Що робити:

покладіть слухавку;

зверніться до своїх родичів або представників влади і перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати;

якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

Де розміщена інформація з порадами кіберполіції

Інформація про те, як уберегтися від шахраїв, розміщена у громадському транспорті, а також низці закладів та установ столиці. Зокрема:

ТОВ "Сезам Фуд" у своїх 10 ресторанах "Шашлик’ян" по місту Києву;

Київпастранс;

Національний цирк України;

РЦ "Блокбастер";

Академія патрульної поліції;

Військова частина 3077;

Клініка BіоТехCom;

Київський планетарій;

Мережа закладів швидкого харчування KFC;

Автовокзали по місту Києву.

Нагадаємо, у столиці знайшли call-центр, який, імовірно, збирав дані про роботу ЗСУ та працював на Росію. За словами народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, за "кришуванням" установи може стояти "слуга" Олег Семінський.

Також раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивно в ефірі Новини.LIVE розповів, як працюють шахрайські кол-центри в Україні та показав відео з одного з таких центрів в Одесі. За словами нардепа, в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів, часто до роботи у них залучаються наповнолітні.