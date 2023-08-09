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В Киеве полиция разоблачила мошеннический call-центр, обманувший людей на более миллиона гривен

9 августа 2023 11:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве полиция разоблачила мошеннический call-центр, обманувший людей на более миллиона гривен
В Киеве полицейские разоблачили мошеннический call-центр. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице работники одного из call-центров обманывали пострадавших под предлогом инвестиций в псевдопроекты. В одном из таких помещений правоохранители обнаружили 17 работников и 25 обустроенных рабочих мест.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Деятельность мошеннического call-центра

По данным следствия, call-центр находился в одном из офисных помещений на улице Евгения Коновальца в Печерском районе столицы.

Отмечается, что правонарушители звонили по телефону гражданам, у которых выманивали деньги под предлогом инвестиций в псевдопроекты.

"За время своей деятельности, по предварительным подсчетам злоумышленники нанесли ущерб потерпевшим более миллиона гривен. Кроме того, во время проведения обыска правоохранители обнаружили 29 единиц компьютерной техники, 33 мобильных телефона, планшет, леджер (кошелек для криптоактивов), слоты для семь карт и "черновые" записи", — говорится в сообщении.

 

В Киеве полицейские разоблачили мошеннический call-центр. Фото: полиция Киева

Открыто уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

 

В Киеве полицейские разоблачили мошеннический call-центр. Фото: полиция Киева

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