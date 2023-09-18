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Буданов оценил вероятность ударов оккупантов по энергетике Украины осенью

18 сентября 2023 07:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Буданов оценил вероятность ударов оккупантов по энергетике Украины осенью
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.

Об этом пишет The Economist.

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"Если они решатся на это, они получат достойный ответ", — подчеркнул представитель разведки Украины.

В то же время Буданов опроверг представления о том, что растущий ударный потенциал Украины может вызвать эскалацию конфликта. По его мнению, ответные действия украинских оборонительных сил соответствуют нормам военного права.

Стоит уточнить, что по мнению экспертов, несмотря на амбиции агрессора, в этот раз зимой украинцам не грозит остаться без электричества.  Тем не менее военные не исключают, что вражеская сторона может планировать различные сценарии атак, в том числе с применением "Шахедов".

Напомним, что в ночь на 17 сентября враг двумя волнами атаковал юг Одесской области дронами и ракетами. Также над регионом был замечен разведывательный БпЛА оккупантов, который, вероятно, корректировал ракеты.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве уже более тысячи часов была воздушная тревога.

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