В ГУР назвали три цели применения дронов Украиной по РФ
Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украиной по территории РФ.
Об этом пишет The Economist.
Цели нанесения ударов по РФ
Буданов выделил несколько ключевых намерений за атаками дронов:
- Ослабление эффективности российских средств ПВО.
- Нейтрализация российских воздушных судов, включая бомбардировщики и транспортные машины.
- Нанесение ущерба объектам, связанным с военным производством, на российской территории.
Кроме того, Буданов акцентировал внимание на психологическом аспекте таких налетов. Он заявил, что главная задача — вызвать тревогу среди граждан России, нарушить стабильность экономики в стране и вывести агрессора из состояния уверенности.
"Беспилотники играют ключевую роль в операциях по возвращению наших территорий. Их потеря не столь критична, и они не испытывают страха", — сказал глава ГУР.
Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.