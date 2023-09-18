В ГУР назвали три цели применения дронов Украиной по РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: PAP

Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украиной по территории РФ.

Об этом пишет The Economist.

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Буданов выделил несколько ключевых намерений за атаками дронов:

Ослабление эффективности российских средств ПВО.

Нейтрализация российских воздушных судов, включая бомбардировщики и транспортные машины.

Нанесение ущерба объектам, связанным с военным производством, на российской территории.

Кроме того, Буданов акцентировал внимание на психологическом аспекте таких налетов. Он заявил, что главная задача — вызвать тревогу среди граждан России, нарушить стабильность экономики в стране и вывести агрессора из состояния уверенности.

"Беспилотники играют ключевую роль в операциях по возвращению наших территорий. Их потеря не столь критична, и они не испытывают страха", — сказал глава ГУР.

Напомним, что в преддверии осенне-зимнего периода, начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения относительно возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.