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У Генштабі пояснили, чому сержантів без вищої освіти призначають на офіцерські посади

30 березня 2023 15:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сержанти можуть обіймати офіцерські посади без вищої освіти
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Система комплектування Збройних сил України особовим складом — це законодавчо затверджений на державному рівні комплекс заходів, який спрямований на всебічне задоволення Збройних Сил в особовому складі. Призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади зумовлене потребою комплектування ЗСУ. 

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління організації комплектування офіцерським складом Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера

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За словами полковника, під час дії воєнного стану система комплектування забезпечила своєчасне та повне мобілізаційне розгортання як Збройних сил України, так і решти Сил оборони, що дало змогу своєчасно поповнювати людські втрати, а також комплектувати особовим складом ті частини, які формуються.

Саме потребою у комплектуванні ЗСУ Дендебера пояснив призначення сержантів без вищої освіти на офіцерські посади.

"Зазначене рішення було зумовлено насамперед тим, що військовослужбовці, які виконують свої обов’язки служби безпосередньо на лінії зіткнення, в умовах інтенсивності ведення бойових дій, на жаль, зазнають втрат — я маю на увазі військові частини. Втрати передусім і в офіцерському складі первинної ланки. У разі загибелі офіцера хтось має стати на його місце. Тому було запропоновано із найбільш досвідчених військовослужбовців — як рядового, так і сержантського складу, які мають лідерські якості, які набули відповідного бойового досвіду, які можуть за собою повести людей і виконувати завдання в інтересах операції, ось таку категорію людей ініціювали для того, щоб їх можна було призначати на офіцерські посади", — пояснив Дендебера. 

Закон про призначення на офіцерські посади без вищої освіти

Верховна рада ухвалила закон № 8339, який на час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Зміни до статті 20 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо комплектування Збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період підтримали 283 нардепи.

Раніше для отримання первинного офіцерського звання необхідно було вивчитись у військовому закладі вищої освіти або військовому навчальному підрозділі вишу.

Тепер закон дозволяє під час воєнного стану призначати осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти, але які мають досвід бойових дій не менше пів року, на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання. Особа, яка претендує на офіцерське звання не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Нагадаємо, раніше під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час зустрічі обговорювалися питання оптимізації роботи військкоматів

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