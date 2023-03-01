У Міноборони провели велику нараду щодо роботи військкоматів: що обговорили

На нараді обговорили питання щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Сьогодні під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час зустрічі обговорювалися питання оптимізації роботи військкоматів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ключові питання

Заступниця міністра наголосила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави.

"Повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, з‘явився ряд завдань, продиктованих війною. Тому, сьогодні на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти", — написала Маляр.

На нараді, за словами представниці Міноборони, розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян. Вона наголосила, що учасники зустрічі відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладення контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Нагадаємо, на сьогодні законодавством України не визначено порядок, де можна чи не можна вручати повістку. В країні триває загальна мобілізація, тому отримати її можна в будь-якому місці.

Також ми писали, що співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери. Це зроблено для того, щоб видавати повістки під відеозапис.

Додамо, що юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.