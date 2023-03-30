В Генштабе объяснили, почему сержантов без высшего образования назначают на офицерские должности

Сержанты могут занимать офицерские должности без высшего образования

Система комплектования Вооруженных сил Украины личным составом – это законодательно утвержденный на государственном уровне комплекс мер, направленный на всестороннее удовлетворение Вооруженных Сил в личном составе. Назначение сержантов без высшего образования на офицерские должности обусловлено необходимостью комплектования ВСУ.

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

Комплектование ВСУ во время войны

По словам полковника, во время действия военного положения система комплектования обеспечила своевременное и полное мобилизационное развертывание как Вооруженных сил Украины, так и остальных Сил обороны, что позволило своевременно пополнять человеческие потери, а также комплектовать личным составом те части, которые формируются.

Именно необходимостью в комплектовании ВСУ Дендебера объяснил назначение сержантов без высшего образования на офицерские должности.

"Указанное решение было обусловлено прежде всего тем, что военнослужащие, выполняющие свои обязанности службы непосредственно на линии столкновения, в условиях интенсивности ведения боевых действий, к сожалению, понесут потери — я имею в виду воинские части. Потери прежде всего и в офицерском составе первичного звена. В случае гибели офицера кто-то должен стать на его место, поэтому было предложено из наиболее опытных военнослужащих — как рядового, так и сержантского состава, имеющих лидерские качества, которые приобрели соответствующий боевой опыт, которые могут за собой повести людей и выполнять задания в интересах операции, вот такую категорию людей инициировали для того, чтобы их можно было назначать на офицерские должности", — пояснил Дендебера.

Закон о назначении на офицерские должности без высшего образования

Верховная рада 20 марта приняла закон № 8339, который на время военного положения позволяет военнослужащим без специального высшего образования получать офицерские звания.

Изменения в статью 20 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по комплектованию Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период поддержали 283 нардепа.

Раньше для получения первичного офицерского звания необходимо было выучиться в военном заведении высшего образования или военном учебном подразделении вуза.

Теперь закон позволяет во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования, но имеющих опыт боевых действий не менее полугода, на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. Лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Напомним, ранее под председательством первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка состоялось совместное совещание представителей Министерства обороны, Генерального штаба и руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе встречи обсуждались вопросы оптимизации работы военкоматов.