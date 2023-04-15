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У ДСНС розповіли нові деталі ліквідації підтоплень в Україні

15 квітня 2023 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС розповіли нові деталі ліквідації підтоплень в Україні
Рятувальники допомагають чоловіку в затопленому населеному пункті. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники оприлюднили оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України. Станом на 16:00 залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків. 

Про це повідомляє ДСНС.

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Деталі

"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та Київська — 1.Організовано об’їзд до цих населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

З початку робіт з ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України працівниками ДСНС:

  • Підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування;
  • перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуйовано 15 громадян;
  • відкачано близько 10 тис. м куб. води з 72 домогосподарств.

У Чернігівську область було додатково направлено п'ять болотоходів "Богун". До того ж ДСНС залучила вісім плавзасобів. 

Загалом для надання допомоги населенню залучалося понад 356 осіб та 133 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Також ми писали, на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація з підняттям рівня води. Цього року на Чернігівщині очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводку 2013 року. Якщо рівень води продовжить підійматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

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