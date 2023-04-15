В ГСЧС рассказали новые детали ликвидации подтоплений в Украине

Спасатели помогают мужчине в затопленном населенном пункте. Фото: ГСЧС

Спасатели обнародовали оперативную информацию о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины. По состоянию на 16:00 остаются подтопленными около 600 домохозяйств в 14 населенных пунктах и 28 жилых домов.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тысяч 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и Киевская — 1. Организован объезд к этим населенным пунктам", — говорится в сообщении.

С начала работ по ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины работниками ГСЧС:

Подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 138 кг продуктов питания;

перевезено через водные препятствия более 1 тыс. 200 человек, эвакуировано 15 граждан;

откачано около 10 тыс. м куб. воды из 72 домохозяйств.

В Черниговскую область дополнительно было направлено пять болотоходов "Богун". К тому же ГСЧС привлекла восемь плавсредств.

В общей сложности для оказания помощи населению привлекалось более 356 человек и 133 единицы техники ГСЧС.

Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Также мы писали, что на Днепре остается самая критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.