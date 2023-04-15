Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow У деяких областях України масштабні підтоплення: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків arrow

У деяких областях України масштабні підтоплення: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків

15 квітня 2023 11:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У деяких областях України масштабні підтоплення: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків
Рятувальники евакуюють людей з затоплених територій. Фото: ДСНС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Про це інформує ДСНС.

Читайте також:

Ліквідація наслідків підтоплень

ДСНС зазначає, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована.
Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та Київська. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.
Рятувальниками з початку робіт:

  • підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування
  • перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. осіб
  • відкачано близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.
З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки.

ДСНС
Рятувальні служби евакуюють людей з підтоплених територій. Фото: ДСНС
ДСНС
Рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень. Фото: ДСНС
ДСНС
Рятувальні служби евакуюють людей з підтоплених територій. Фото: ДСНС
ДСНС
Рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Україні останнім часом значно підвищився рівень води в річках. Через це багато зруйнованих мостів, дамб, розмитих автошляхів та підтоплених житлових будинків. Дії під час повеней. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB