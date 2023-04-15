У деяких областях України масштабні підтоплення: у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків

Рятувальники евакуюють людей з затоплених територій. Фото: ДСНС

Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Про це інформує ДСНС.

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ДСНС зазначає, що на даний час гідрологічна ситуація контрольована.

Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та Київська. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальниками з початку робіт:

підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування

перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. осіб

відкачано близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки.

Рятувальні служби евакуюють людей з підтоплених територій. Фото: ДСНС

Рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень. Фото: ДСНС

Рятувальні служби евакуюють людей з підтоплених територій. Фото: ДСНС

Рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Україні останнім часом значно підвищився рівень води в річках. Через це багато зруйнованих мостів, дамб, розмитих автошляхів та підтоплених житлових будинків. Дії під час повеней.