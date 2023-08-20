У Данії Зеленський сів за штурвал винищувача F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Нідерландів прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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У повідомленні йдеться, що Володимир Зеленський у планах на вечір вказав зустрічі з данським прем'єром Метте Фредеріксен, королівською династією, депутатами національного парламенту та ключовими бізнес-фігурами країни.

"Ми поглиблюємо наші відносини, готуємо низку позитивних анонсів для нашого військового контингенту та активно обговорюємо винищувачі F-16", — сказав Зеленський.

До 18:00 міжнародні агенції показали знімки, на яких Зеленський в кабіні F-16 на військовій базі Скрідструп у Вайєнсі, Данія. Поруч із ним, на місці другого пілота, сиділа прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен.

Володимир Зеленський за штурвалом F-16. Фото: Радіо Свобода

Володимир Зеленський за штурвалом F-16. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, що данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні, але за однієї умови.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть на українському небі.