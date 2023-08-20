У Данії Зеленський сів за штурвал винищувача F-16
Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Нідерландів прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про поїздку Зеленського до Данії
У повідомленні йдеться, що Володимир Зеленський у планах на вечір вказав зустрічі з данським прем'єром Метте Фредеріксен, королівською династією, депутатами національного парламенту та ключовими бізнес-фігурами країни.
"Ми поглиблюємо наші відносини, готуємо низку позитивних анонсів для нашого військового контингенту та активно обговорюємо винищувачі F-16", — сказав Зеленський.
До 18:00 міжнародні агенції показали знімки, на яких Зеленський в кабіні F-16 на військовій базі Скрідструп у Вайєнсі, Данія. Поруч із ним, на місці другого пілота, сиділа прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен.
Нагадаємо, що данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні, але за однієї умови.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть на українському небі.