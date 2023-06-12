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Трупна вода в кранах: як трагедією на Каховській ГЕС можуть скористатися росіяни

12 червня 2023 12:34
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Забруднене море: чи справді існують інфекції
Забруднена вода з-під крана. Фото: nikvesti.com/ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вже тиждень, як Україна оговтується від трагедії на Каховській ГЕС, яку підірвали росіяни. Людей досі евакуйовують із затоплених населених пунктів на Херсонщині, а сусідні регіони страждають через екологічну катастрофу. В мережі поширюються новин про інфекції, трупи у морі та воду з черв'яками з кранів у Миколаєві.

Чи правда, що ситуація з екологією критична і як інформаційним простором можуть скористатися росіяни на свою користь, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян. 

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Хімік-токсиколог Володимир Саркісян. Фото: Новини.LIVE

"Люди панікують і можуть вдатися до дурних рекомендацій, а цим можуть скористатися росіяни. Скажімо, спалах якоїсь інфекції — це серйозний деморалізуючий фактор. Відсутність питної води або чутки про те, що влада спеціально в крани постачає трупну воду — це може спричинити паніку. А нам ця паніка точно не потрібна", — сказав експерт.

Він вважає, що відео з поганою водою, яка нібито тече з кранів у Миколаєві — фейк. І вкотре нагадав людям не користуватися лайфхаками для очищення води з Дніпра, а взагалі її не використовувати задля власної безпеки.

Нагадаємо, підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей і тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів. 

Одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття щогодини стає все більше. 

За даними експертів, в Одесі змінився склад морської води і це призведе до нових екологічних проблем. 

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